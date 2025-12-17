Universitario de Deportes celebra su gloriosa historia con el lanzamiento del libro oficial de los Tricampeones, una obra que rinde homenaje al reciente tricampeonato y a los 101 años de grandeza del club más ganador del fútbol peruano. Este material recoge los momentos más emblemáticos de la hazaña crema, con imágenes inéditas, testimonios y relatos que reflejan la pasión de una institución marcada por la gloria.

El libro revive cada etapa del camino al tricampeonato, desde los partidos decisivos hasta las figuras que marcaron época, pasando por el apoyo incondicional de la hinchada. Es un recorrido emocional que conecta el pasado y el presente, resaltando la identidad, el sacrificio y el orgullo que caracterizan a Universitario de Deportes.

El libro oficial de los Tricampeones ya se encuentra disponible en los canales oficiales de El Comercio y en Tienda Crema, convirtiéndose en una pieza imprescindible para los hinchas que desean conservar un recuerdo eterno de una de las páginas más gloriosas en la historia del club.