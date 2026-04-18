Por Redacción EC

Perú volvió a destacar a nivel internacional gracias al equipo mixto de tiro con arco en la modalidad de recurvo. La dupla conformada por Penélope Bustamante y Santiago Vásquez alcanzó la gran final en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, firmando una actuación sobresaliente a lo largo del torneo.

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