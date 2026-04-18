Perú volvió a destacar a nivel internacional gracias al equipo mixto de tiro con arco en la modalidad de recurvo. La dupla conformada por Penélope Bustamante y Santiago Vásquez alcanzó la gran final en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, firmando una actuación sobresaliente a lo largo del torneo.

En la disputa por la medalla de oro, los peruanos se enfrentaron a la pareja argentina integrada por Isabella Chorvat y Gabriel Tonina. A pesar del esfuerzo y la precisión mostrada, el equipo nacional no logró imponerse y terminó cediendo en un duelo muy competitivo.

Con este resultado, Perú se quedó con la medalla de plata, sumando un nuevo logro en el medallero y confirmando el crecimiento del tiro con arco en el país. La actuación de Bustamante y Vásquez deja una señal clara del potencial que existe en esta disciplina.

Este subcampeonato no solo representa un premio al esfuerzo de los atletas, sino también una motivación de cara a futuras competencias internacionales. Perú sigue demostrando que puede competir al más alto nivel y pelear por lo más alto del podio en la región.