Los Seattle Seahawks derrotaron este domingo 31-27 a Los Angeles Rams y avanzaron a su primer Super Bowl de la liga de football americano (NFL) en 11 años, en el que enfrentarán a los New England Patriots.

Seattle, que sobrevivió a una feroz batalla ante los Rams, se proclamó campeón de la Conferencia Nacional y buscará su segundo título de Super Bowl el 8 de febrero en Santa Clara (California).

Los Seahawks tendrán también la posibilidad de cobrarse venganza por la dolorosa derrota sufrida ante los Patriots de Tom Brady en la última jugada del Super Bowl de 2015.

Campeones en 2014, los Seahawks son uno de los muchos equipos resurgidos en esta temporada después de pasar dos años seguidos sin clasificar a los playoffs.

La victoria sirvió también para ratificar el talento de Sam Darnold, un quarterback siempre subestimado que ha disfrutado de un renacimiento con los Seahawks.

Darnold, que guió a Seattle a ser el primer sembrado de la Nacional, salió airoso del duelo ante el experimentado Matt Stafford sumando 346 yardas y tres touchdowns de pase.