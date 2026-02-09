Claudio Pizarro dijo presente en el Super Bowl 2026 y celebró el título de los Seattle Seahawks

Claudio Pizarro estuvo presente en el Super Bowl 2026, disputado en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, donde fue testigo del triunfo de los Seattle Seahawks en la gran final de la NFL.

El ‘Bombardero de los Andes’, reconocido seguidor del fútbol americano, no quiso perderse de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo y compartió varios momentos de su experiencia a través de sus redes sociales, mostrando su ubicación en el estadio y el ambiente de fiesta.

Pizarro, además, dejó entrever su simpatía por los Seahawks, equipo que terminó levantando el trofeo tras imponerse con autoridad a los New England Patriots por 29-13.

El exatacante de la selección peruana y actual embajador del Bayern Múnich también disfrutó del espectáculo del entretiempo, que esta edición tuvo como figura principal a Bad Bunny, uno de los momentos más esperados por los miles de asistentes al recinto.