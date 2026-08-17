Lima volverá a llenarse de historias, emociones y miles de pasos con la 117 KIA Media Maratón de Lima & 10K powered by Nike 2026. Antes de afrontar los kilómetros de esta esperada competencia, los participantes deberán cumplir con un paso indispensable: recoger su kit en las fechas establecidas por la organización.

El recojo se realizará el viernes 21 y sábado 22 de agosto, de 9:00 a. m. a 6:00 p. m., en el Pentagonito – Puerta 4, ubicado en Bielovucic Cavalier 15, San Borja. Para recibir el kit, cada corredor deberá presentar su DNI y código QR de inscripción, ya sea desde su celular o mediante el correo electrónico correspondiente.

Si otra persona recogerá el kit en representación del participante, deberá llevar la copia del DNI del titular inscrito, su propio DNI, el código QR en el celular o impreso y una carta poder simple. Es importante contar con todos estos documentos para completar el proceso sin inconvenientes.

En el caso de los menores de edad, los padres o apoderados deberán presentar la copia del DNI del titular inscrito y el DNI del padre o apoderado. Además, los participantes de 13 a 17 años tendrán que entregar el documento físico de autorización para menores, debidamente firmado.

Con el kit en mano, los corredores quedarán listos para afrontar una nueva edición de esta tradicional competencia. La KIA Media Maratón de Lima & 10K powered by Nike 2026 promete convertir nuevamente las calles de la capital en una gran fiesta deportiva, con miles de participantes buscando completar sus respectivos recorridos.

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