KIA Media Maratón de Lima & 10K powered by NIKE 2026: fechas del recojo de kits para la esperada carrera. (Foto: Jesús Saucedo - Grupo El Comercio)
KIA Media Maratón de Lima & 10K powered by NIKE 2026: fechas del recojo de kits para la esperada carrera. (Foto: Jesús Saucedo - Grupo El Comercio)
Por Redacción EC

Lima volverá a llenarse de historias, emociones y miles de pasos con la 117 KIA Media Maratón de Lima & 10K powered by Nike 2026. Antes de afrontar los kilómetros de esta esperada competencia, los participantes deberán cumplir con un paso indispensable: recoger su kit en las fechas establecidas por la organización.

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