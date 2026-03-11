Un domingo de running y café parece ser un buen plan para este fin de semana con el Trote 5K - Coffee Run que organiza la Municipalidad de Pueblo Libre.

La convocatoria es para este domingo 15 de marzo con punto de concentración en el cruce la Av. Mariano Cornejo con la Av. Universitaria, en la “Vía Recreativa Familiar de Pueblo Libre”.

Se trata de una actividad saludable, divertida y perfecta para compartir entre amigos y así promover la actividad deportiva. Da click en este link para la inscripción.

Running

Además, la Municipalidad de Pueblo Libre ofrece un Cold Brew gratis para las primeras personas que lleguen.

La ruta será desde el cruce mencionado hasta el Parque 03 de Octubre, en la Av. Gral Manuel L. Vivanco.

