Agustín Lozano confirmó a RPP que no seguirá como presidente de la FPF (Federación Peruana de Fútbol) tras su detención por presunta organización criminal y otros delitos vinculados al caso Los Galácticos del Fútbol. A pesar de que la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional revocó la detención preliminar de Lozano, el aún presidente de la Federación declaró que no piensa en una reelección.

“Todavía no estamos eliminados, pero estamos en un mal momento. Una comisión evaluará a los que están a cargo de las selecciones, incluye a todos, no solo a Fossati. Voy a terminar mi mandato, no tengo espacio para pensar en una reelección”, expresó el presidente de la FPF.

Liberación de Lozano

Un tribunal revocó este martes la detención del presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y ordenó su libertad inmediata, en un caso sobre presunto lavado de activos y fraude en su gestión por el cual estaba preso desde hacía 12 días.

“La Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional revoca la detención preliminar de Agustín Lozano y dispone su libertad, en la investigación en su contra por organización criminal y otros delitos”, indicó el poder judicial en la red X.

Lozano, de 53 años, fue detenido hace 12 días por un mandato judicial que disponía una detención preliminar de 15 días mientras avanza una investigación fiscal por los presuntos delitos de fraude, corrupción y lavado de activos por el supuesto uso indebido de los recursos de la FPF.

La orden de detención se dictó “ante un posible peligro de obstaculización de la justicia o riesgo de fuga en estos días”, según el documento judicial.

En paralelo, la fiscalía solicitó el martes 36 meses de prisión preventiva para Lozano y otros cuatro investigados.

Según las indagaciones de los fiscales, Lozano y la plana mayor de la FPF revendieron entradas en el repechaje que disputó Perú contra Australia por un cupo al Mundial de Catar-2022 en junio de ese año.

También se acusa a Lozano de haber liderado una “presunta organización criminal” en la FPF para asegurarse el control de la institución a través de la entrega de pagos mensuales a cambio de votos a directivos de los clubes locales.