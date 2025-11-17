Con posible debut de Fabio Gruber: la alineación de Perú vs Chile por el ‘Clásico del Pacífico’

La selección peruana ya tendría definido su once titular para enfrentar a Chile este martes 18 de noviembre en el Olímpico Fisht de Sochi, en un nuevo partido amistoso internacional. Manuel Barreto,e entrenador interino de la selección apostará por una mezcla de experiencia y juventud con el objetivo de seguir consolidando su idea de juego frente a una selección europea exigente.

En la defensa, Pedro Gallese será el encargado de resguardar el arco peruano. La línea del fondo estaría conformada por Matías Lazo, Miguel Araujo, Fabio Gruber y Marcos López, una zaga que combina debut, solidez, velocidad y proyección por las bandas. Esta alineación defensiva busca mantener el orden táctico ante el poderío ofensivo ruso y aprovechar los contraataques.

En el mediocampo, el estratega nacional confiaría en Erick Noriega, Jesús Castillo y Jairo Concha, tres futbolistas con buen manejo del balón y visión para generar juego. Ellos tendrán la misión de filtrar pases entre líneas y conectar con los atacantes, buscando dominar la posesión y romper la presión alta que suele aplicar el conjunto ruso.

El ataque de Perú estará liderado por Maxloren Castro, César Inga y Álex Valera, quienes conforman un tridente veloz y con gol. Inga y Castro aportarán desequilibrio por las bandas y Valera, el referente en el área, intentará aprovechar cada oportunidad para marcar. Esta combinación ofensiva promete dinamismo y verticalidad en el amistoso.

El partido Perú vs Chile se jugará desde las 12:00 p.m. (hora peruana) en el Olímpico Fisht y lo podrás ver en América TV, ATV y Movistar Deportes. Este encuentro servirá como preparación clave de cara a los próximos compromisos de la Selección Peruana, que busca afianzar su estilo y probar nuevas variantes tácticas ante rivales europeos.

Alineación de Perú