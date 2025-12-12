Gerardo Ameli fue designado como director técnico de la selección peruana para el amistoso frente a Bolivia que se jugará el domingo 21 de diciembre en el Estadio Félix Castillo Tardío de Chincha, en un encuentro que no será organizado por la Federación Peruana de Fútbol (FPF), sino por la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP).

La decisión se tomó luego de que Manuel Barreto, quien estuvo provisionalmente al frente de la ‘Bicolor’ durante las fechas FIFA recientes, regresara a sus responsabilidades como jefe del Departamento de Selecciones Nacionales de Menores y declinara continuar con el equipo en este compromiso.

Ameli, con amplia experiencia en el medio local tras dirigir clubes como Alianza Atlético, fue elegido por la SAFAP para conformar la lista de convocados y liderar al equipo en Chincha, un partido que servirá como preparación adicional antes del cierre de la temporada y en el marco de las actividades no oficiales del combinado nacional.

El amistoso contra Bolivia llega después de la última salida de Perú, una derrota 2-1 ante Chile en un encuentro reciente, y busca dar continuidad al proceso de trabajo con la selección mayor, aunque bajo una estructura distinta a la tradicional de la FPF.