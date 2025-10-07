Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF, brindó una entrevista en donde se explayó sobre varias temáticas con respecto a la selección peruana. Una de las más importantes es la identidad del próximo entrenador de ‘La Bicolor’.

Mientras dura este proceso de reestructuración, Manuel Barreto asumió las riendas de la selección peruana, que enfrentará a Chile en un amistoso el 10 de octubre.

“Nosotros nos hemos puesto como un corte a diciembre para que a partir de enero el entrenador y su comando técnico empiecen a trabajar de cara a lo que ya empezamos a hacer en base a esta planificación”, reveló Ferrari.

Asimismo, Ferrari indicó cuál es el objetivo de Barreto en estos meses a cargo del ‘equipo de todos’.

“Por algo hoy está el jefe de la Unidad Técnica de Menores manejando esta selección, cuál es el objetivo, ampliar el universo de futbolistas, cuál es el segundo objetivo, reducir la edad, tenemos que recordar que hemos terminado estas Eliminatorias con un promedio de 32.7 para ser exactos, tenemos que reducirla”, indicó.

