La selección peruana volverá a presentarse ante su público este domingo 21 de diciembre, cuando enfrente a Bolivia en un partido amistoso que se disputará en el Estadio Félix Castillo Tardío de Chincha. El encuentro no corresponde a una fecha FIFA ni tiene carácter oficial, ya que se trata de un compromiso cedido por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) a la Agremiación de Futbolistas (SAFAP), con el objetivo de brindar una vitrina a futbolistas del medio local.

Para este amistoso, la organización dio a conocer los precios de las entradas, que estarán distribuidos de la siguiente manera: las tribunas Sur y Norte tendrán un costo de S/. 65; Oriente, S/. 169; mientras que Occidente y Occidente VIP tendrán un precio de S/. 240. Tal como se puede visualizar en la página de Joinnus.

El partido también marcará la presencia de un nuevo comando técnico circunstancial. El argentino Gerardo Ameli será el encargado de dirigir a la selección en este compromiso, tras su reciente paso por Alianza Atlético. El amistoso ante Bolivia servirá como una oportunidad para observar nuevos talentos y mantener en actividad al combinado nacional en un contexto distinto al de las competencias oficiales.

Estos son los precios para el amistoso que se jugará en Chincha.

Los convocados para el Perú vs Bolivia:

Arqueros: Pedro Gallese (libre), Daniel Prieto (Alianza Atlético), Steven Rivadeneyra (Sport Boys) y Emile Franco (Sport Boys).

Defensas: Jhair Soto (ADT), Gustavo Dulanto (Universitario), Gianfranco Chávez (Alianza Lima), Rafael Guzmán (Universitario), Marco Huamán (Alianza Lima), Erick Canales (Deportivo Garcilaso), Mathías Llontop (Sport Boys) y Sebastián Aranda (Sport Boys).

Volantes: Alfonso Barco (Emelec), Jesús Castillo (Alianza Lima), Jorge Murrugarra (Universitario), Hernán Lupu (Alianza Atlético), Bassco Soyer (Gil Vicente), Piero Magallanes (Sport Huancayo), Álvaro Rojas (Universitario) y Carlos Cabello (ADT).

Delanteros: Rodrigo Vilca (Atlético Grau), Cristian Neira (Alianza Lima), Matías Succar (Alianza Lima), Juan Martínez (Sport Huancayo) y Juan Pablo Goicochea (Platense)