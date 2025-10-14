Manuel Barreto sigue en la tarea de buscar piezas clave de cara a las próximas Eliminatorias. Uno de los talentos más voceados es Alex Robertson, quien hace poco fue convocado por la selección de Australia.
Las posibilidades de que vistiera ‘La Bicolor’ eran pocas, pero todo podría haber dado un giro de 180°. El futbolista escocés de madre peruana no apareció en la lista de Australia en los duelos amistosos ante Canadá y Estados Unidos.
Por lo que se abre una ventana para que aún pueda ser convocado por la selección peruana. Manuel Barreto se refirió con anterioridad sobre Robertson.
“Va a ser importante para nosotros y para Perú en el futuro que aquellos que quieran venir, vengan. Los partidos en Rusia van a ser una oportunidad para ver a alguien que no está Esperaremos que llegue la fecha para una novedad”, indicó el entrenador de la ‘blanquirroja’.
