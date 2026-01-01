Tras el cierre del 2025, desde la Federación Peruana de Fútbol ya se pusieron un plazo para poder concretar la llegada de un nuevo comando técnico a la selección peruana y así lo dio a conocer el Director Deportivo Jean Ferrari en una reciente entrevista.

En agosto de este año, Jean Ferrari fue presentado como director general de fútbol de la FPF. Se va a tomar con calma la elección del nuevo técnico aunque busca dos cosas en el perfil: 1. Priorizar la dinámica. 2. Ampliar el universo seleccionable. (Foto: Paloma del Solar / GEC)

“Ya la etapa de primero hacer las evaluaciones ya pasó. La elección de candidatos ya pasó y hoy estoy en etapa de entrevistas donde ya he tenido conversaciones con algunas opciones. La primera semana de enero ya tendríamos que tener definido al nuevo comando técnico”, indicó Jean Ferrari en diálogo con PBO Campeonísimo.

Como se recuerda, el exdirigente de Universtario de Deportes llegó la FPF en el último tramo del año anterior y, desde entonces, la ‘bicolor’ contó con los interinatos de Óscar Ibáñez y Manuel Barreto. Sin embargo, se conoce que ya tiene dos opciones avanzadas para quien asuma el cargo en la ‘bicolor’.