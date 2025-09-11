Joao Grimaldo volverá a Letonia para unirse a los trabajos con su club Riga FC tras la última fecha doble de las Eliminatorias 2026.

El futbolista peruano dio su balance de los duelos disputados ante Uruguay y Paraguay, en los que tuvo acción.

“Somos bien valientes sabiendo que ya estábamos eliminados, igual jugamos el último partido de la mejor manera. No se dio el resultado, pero ahí estuvimos dando la cara siempre”, indicó.

“Estamos con varios experimentados que nos dan el apoyo. Siempre están ahí diciendo que somos la siguiente camada y que tenemos que dar todo de nosotros para que saquemos a la selección adelante”, expresó.

Sobre la ausencia de Paolo Guerrero indicó que si bien se siente su ausencia, su sustituto tiene que darlo todo.

“Bastante falta porque es un 9 de bastante experiencia, pero al que le toque estar ahí, que ahora creo que en este momento es Ramos, tiene que dar todo de sí”, afirmó.

Joao Grimaldo: "Me voy con la espina de poder haber dado un poco más. Guerrero es un 9 de gran referencia, ahora Luis tiene que dar todo de sí. No estuve enterado de la oferta de Alianza. Contento por los refuerzos de Cristal, siempre pendiente del club".



🎥 @raulchavezpa pic.twitter.com/NjdTUrzBci — Raúl Chávez (@raulchavezpa) September 10, 2025

***************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.