La última vez que Perú derrotó a Chile por eliminatorias aún íbamos al estadio con mascarillas y el aforo del estadio era limitado. Recibimos a la selección sureña el 7 de octubre de 2021 y aquella noche, Christian Cueva y Sergio Peña fueron los protagonistas del triunfo.

Perú inició el encuentro con el siguiente once: Gallese, Advíncula, Ramos, Callens, Trauco, Aquino, Yotún, Peña, Cueva, Flores y Guerrero. De la oncena mencionada, al menos cinco jugadores se perfilan como titulares en la próxima visita a Santiago: Gallese, Advíncula, Trauco, Yotún y Guerrero. Todos ellos, titulares en sus clubes y en momentos importantes, destacando, sobre todo, el inmejorable momento de Guerrero, quien disputará la final de la Copa Sudamericana y también de Advíncula, quien hará lo propio con la final de la Libertadores. Peña es de los más regulares en su club y en la selección, siempre estuvo convocado y se mantiene a la espera de poder sumar sus primeros minutos en esta eliminatoria.

Gallese y Trauco, ambos en una liga cada vez más competitiva como la MLS, siendo importantes en sus equipos y Yotún, siendo pieza clave en Sporting Cristal y su pelea por el Clausura. Aquino y Callens se recuperaron de sus lesiones y están sumando minutos con sus clubes, por lo cuál serán considerados en la nómina final de la segunda fecha doble. Podríamos, entonces, considerar a siete jugadores de once que estarán disponibles para el partido ante Chile. No ocurre lo mismo con Ramos, Cueva y Flores, titulares también en ese último triunfo ante la selección chilena y quienes actualmente juegan en la liga local y han perdido espacio y protagonismo en la valoración del técnico para estos próximos partidos, siendo influyentes y determinantes en procesos anteriores.

Más de la mitad del equipo aún se mantiene y se le han sumado futbolistas a la alineación principal, que alternaban en los procesos anteriores y que hoy, por momento futbolístico y el nivel que mantienen en sus clubes, son las principales opciones de recambio e incluso son incluidos como titulares, caso Cartagena, con cada vez más confianza en el mediocampo del Orlando City, López; quien alterna en la Eredivisie y es considerado para los partidos de su equipo en la Champions League y Castillo, que ya ha podido sumar minutos y alternar en sus partidos de la liga de Portugal.

TENDENCIA NEGATIVA

Las lesiones y la irregularidad de los futbolistas peruanos siempre marcaron una tendencia que Perú supo sobrellevar en los últimos procesos clasificatorios. Si bien aún Reynoso no encuentra ese once que salía de memoria, consolidado y confiable de los procesos anteriores, lo que sí ha podido determinar es con qué jugadores contar y cómo suplir algunas ausencias importantes. A las bajas por lesión, ya conocidas de Zambrano y Lapadula y también las de último minuto de Aquino y Callens, habituales titulares en selección, se le sumaron la poca actividad en sus clubes de Christian Cueva y Edison Flores, quienes son un ejemplo de que con la jerarquía e influencia directa que tuvieron en los buenos resultados que consiguió la bicolor, no les alcanza con el nivel que hoy muestran ante la exigencia que implica jugar este tipo de partidos. Siendo los máximos anotadores vigentes de Perú en Eliminatorias, sumando 16 goles entre ambos y teniendo los minutos que tienen vistiendo la blanquirroja. Ante ello, jugadores como Grimaldo, Reyna, Polo y Christopher Gonzales tienen mayor consideración del técnico sobre los ya mencionados por su nivel, su capacidad de competir tanto en el torneo local como en torneos internacionales con sus clubes y habiendo tenido minutos en los amistosos que disputó Perú antes del inicio de la clasificatoria al mundial del 2026.

Deporte Total pudo conocer que el mensaje, desde el comando técnico para todos los futbolistas, y que viene ya desde los tiempos de Gareca, ha sido: entrénate a full en tu equipo, alcanza tu mejor estado físico, llega al domingo como si fueras titular y mantente en ritmo de partido, como condiciones para los que buscan ganarse un lugar en la convocatoria. Ese chip competitivo podría -piensan en Videna- equilibrar lo que hoy parece una debilidad del plantel.

Estas consideraciones del entrenador, bajo ciertos matices, se cumplieron cuando Reynoso dio la lista final de convocados para la primera fecha doble. Ante Paraguay y Brasil, alineó desde el arranque a tres jugadores que no son titulares en sus clubes, pero que salen en lista y alternan en sus respectivos equipos como es el caso de Renato Tapia, Miguel Araujo y Marco López. El cabezón lo dijo en conferencia “Están los que tienen que estar para competir a este nivel de exigencia”.

La poca actividad de los jugadores de selección en sus clubes, entonces, ya no es una condición que pueda pasar desapercibida. Factores medibles, como la respuesta física, el peso y otros no medibles pero sí visibles en el entrenamiento como la continuidad de partidos y el ritmo de competencia potencian la decisión del entrenador sobre quién debe y quién no debería ser llamado a la Videna.

CAMBIOS EN EL SISTEMA DE JUEGO

Si bien Perú se había adaptado a una determinada formación y a un esquema de juego que salía de memoria por nombres, Reynoso le puso su sello y cambió la propuesta. El funcionamiento colectivo que este equipo ha consolidado con el tiempo y la identidad de juego que lo caracteriza se mantiene. La selección peruana hoy prioriza defender más de lo que pretende atacar a sus rivales. Por ello, un gol en contra en dos partidos, cuando ante los mismos rivales en la fecha doble de la eliminatoria pasada recibimos seis goles: dos en nuestra visita a Asunción, y cuatro por parte de Brasil. Si bien lo defensivo es lo más destacado, falta encontrar lo más importante y lo que les va a permitir encontrar los tres puntos: el gol, deuda pendiente de la primera fecha doble con cero goles a favor y solo dos remates al arco rival en esta fecha doble anterior.

Lo que no se mantiene es el dibujo posicional del equipo, por nombres y por nuevas funciones. Tapia, dejó la volante central y pasó a ser líbero en línea de tres. Corzo volvió al titularato como stopper (central) por derecha y Advíncula dejó de ser un lateral para jugar más adelantado por la banda derecha, como lateral,volante, como actualmente se desempeña en Boca Juniors. Hoy Carrillo no es más un extremo al que se le pide profundidad y que desborde a los rivales para sacar el centro o filtrar un pase gol, sino que está cada vez más cerca del arco rival y tiene la función de ser un segundo delantero y acompañar a Paolo.

OCASIÓN INMEJORABLE

Revisando los archivos en los cuales Perú visitó Santiago, la sed de revancha se convierte en una posible hazaña histórica: Por romper una estadística desfavorable, ya que Perú nunca le ha ganado oficialmente a Chile como visitante, solo logró empatar en dos ocasiones, en el año 1977, como parte de las eliminatorias para Argentina 1978, cuando Muñante decretó el 1-1 para Perú en el Estadio Nacional de Santiago y en el 2000, en la fecha 2 de las eliminatorias para el mundial de Corea/Japón con un gol de media distancia de Jayo. Sin embargo, la selección peruana si registra un último triunfo ante la Roja, pero en calidad de amistoso en 1985 cuando el patrón José Velásquez y Franco Navarro fueron los protagonistas de la victoria peruana. Desde entonces la bicolor no conoce el triunfo en territorio mapocho en un partido por los puntos, ni en condición de amistoso.

Y principalmente por el objetivo más importante que es conseguir el primer triunfo de visita en estas eliminatorias, teniendo en cuenta que la selección peruana ha tenido buenas actuaciones como visitante en el último tiempo y que recientemente sumó un punto de oro en Paraguay y estuvo a minutos de conseguir otro resultado histórico ante Brasil. Las visitas de la selección en las últimas dos eliminatorias a Asunción, Maturín, Buenos Aires y Quito han sido testigo de buenos resultados fuera de casa y de esa selección que fue capaz de lograr lo impredecible, entre triunfos y empates históricos, se mantiene una base de jugadores que ya pasó por esa experiencia.

Ganar siempre es una posibilidad, más allá del cómo. Es inevitable ir a disputar un partido en Santiago en un 12 de octubre y no pensar en lo vivido un día como ese veintiséis años atrás. Que la revancha se convierta en los primeros tres puntos peruanos en la tabla de posiciones de esta eliminatoria.

