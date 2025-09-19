¡Es oficial! La Federación Peruana de Fútbol (FPF) confirmó, este sábado 19 de septiembre, que Manuel Barreto asumirá como entrenador interino de la selección peruana en los amistosos que restan del 2025.

“El profesor Manuel Barreto, jefe de la UTM de la FPF, ha sido designado de manera temporal como director técnico de la Selección Absoluta, quien tendrá a su cargo la conducción de los encuentros amistosos de la Bicolor programados para lo que resta del presente año”, se lee en el comunicado.

📋 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝗱𝗼 pic.twitter.com/av10Quf3vV — Federación Peruana de Fútbol (@TuFPF) September 19, 2025

***************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.