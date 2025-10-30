Con autoridad, Ignacio Buse (ATP 110)selló su pase a los cuartos de final de Los Inkas Open 2025 tras vencer al argentino Juan Bautista (ATP 404) por 6-3 y 7-5, en una hora y 42 minutos de partido.

Con un servicio contundente y golpes profundos, ‘Nacho’ manejó los momentos clave del encuentro para confirmar su buen presente en la temporada y seguir ilusionando al público local que lo alentó desde las gradas de Los Inkas Golf Club

Con este resultado, Buse se instala entre los ocho mejores del torneo y enfrentará en la siguiente ronda al ecuatoriano Álvaro Guillén Meza (ATP 236), un duelo que se jugará este viernes 31 desde las 6:30 p.m. y promete alta intensidad.

“Siempre es especial jugar en Lima. Sentir el apoyo de la gente me da un impulso extra. Estoy feliz con mi rendimiento y quiero seguir avanzando partido a partido”, expresó Buse tras su victoria.

El triunfo consolida el ascenso del peruano dentro del circuito Challenger, donde ha mostrado una evolución constante durante el 2025. Además, su desempeño reafirma el buen momento del tenis nacional, que sigue sumando jóvenes talentos en los principales torneos internacionales.

🎾CHALLENGER 75 🇵🇪LIMA 2 (30/OCT): NUEVA VICTORIA DE 🇵🇪IGNACIO BUSE QUIEN TAMBIÉN ACCEDE A CUARTOS DE FINAL



👤R16

✅(4)🇵🇪I. Buse (Nº110) a (Q)🇦🇷J. Torres (Nº404): 6-3 7-5



👉W-L 2025 de 🇵🇪Nacho en R16 Challengers: 9-0 (100%)



📈Live Ranking 🇵🇪Nacho: Nº108🔺2



🔜31/10

👤QF

🆚🇪🇨A.… https://t.co/FDgObGl602 pic.twitter.com/cbiHPD9hVp — Tenis Peruano (@PeruanoTenis) October 31, 2025

