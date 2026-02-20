Gonzalo Bueno se mete en semifinales del Challenger 50 de Tigre

El tenista peruano Gonzalo Bueno logró un importante triunfo en el Challenger 50 de Tigre, torneo que se disputa sobre tierra batida en Argentina.

Bueno se impuso al experimentado argentino Andrea Collarini en un duelo muy disputado en el Club Náutico Hacoaj, en el que salvó varios puntos clave y terminó imponiéndose por 7-6(11) y 6-1 en 1 hora y 53 minutos de juego, clasificando así a las semifinales del certamen.

El Challenger de Tigre es considerado un torneo importante dentro de la gira sudamericana de torneos ATP Challenger 50, que ofrece puntos valiosos para escalar en el ranking mundial y sirve como plataforma de proyección para jóvenes raquetas.

En la siguiente fase, Bueno espera rival entre el brasileño Bruno Fernández y el argentino Guido Iván Justo, quienes se enfrentarán por un lugar en la final.

La actuación del peruano representa una de las mejores actuaciones de su temporada y un paso importante en su intento por consolidarse como una de las figuras del tenis peruano.