Conor McGregor regresará al octágono tras más de un año de inactividad para una revancha ante Dustin Poirier, la pelea más esperada del UFC 257 que se celebrará este sábado en el Etihad Arena de Abu Dabi frente a más de dos mil personas.

En la previa al esperado evento, ambos asistieron a la conferencia de prensa y tuvieron su primer careo. Eso sí, la mayoría de preguntas fueron hacia ‘The Notorious.

“Mi amor por competir es lo que me tiene de vuelta, y Dustin Poirier viene haciendo bien las cosas [...] Lo he hecho bien en las otras divisiones, pero me siento muy bien en esta. Solo que me comprometo. Siento que este es mi mejor versión”, declaró McGregor.

“Prometo una obra maestra”, agregó antes de asegurar que buscará terminar con la batalla en menos de un minuto. “Eso es por una total confianza en mi preparación y mis habilidades. Creo que puedo lograrlo”, afirmó.

Asimismo, el irlandés fue consultado sobre Khabib Nurmagomedov, quien -según Dana White- estará viendo el evento y si algún peleador le llama la atención podría pensar en volver a pelear. “Vamos por él”, aseguró.

“Siento que apenas estoy empezando, todo mundo me dice sobre lo que he logrado y el dinero, pero quiero estar aquí y desempeñarme por los fans, soy joven, todo el dinero, los cinturones, viene y va. Lo mejor de una pelea es como una película”, agregó el excampeón de peso ligero y pluma.

Por otro lado, Dustin Poirier se refirió al irlandés, a quien espera derrotar y cobrar revancha de la primera pelea entre ambos en 2014. “Sé lo que significará vencer a Conor McGregor luego de que haya vuelto. Y sé que el que gane irá por el título”, sostuvo ‘The Diamond’.