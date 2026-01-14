La jugadora del equipo de voleibol de Universitario, Catherine Flood recibió la agradable visita de una niña que le entregó un obsequio durante el partido disputado contra Deportivo Soan.
Inmediatamente Cat abrazo a la menor agradeciéndole el gesto y posando para una foto inolvidable.
Desde su arribo al equipo de las Pumas el año pasado, la estadounidense se ha convertido en una de las favoritas de la afición, y ello no solo por su juego sino también por este tipo de gestos para con los hinchas.
En el último encuentro por la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley, fue elegida como la mejor jugadora del partido en el que Universitario venció a Deportivo Soan por 3-1.
El próximo reto de las Pumas en la segunda fase de la Liga Peruana de vóley 2025/2026 será este domingo 18 de enero en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador contra Olva Latino.
