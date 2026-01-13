Uno de los nuevos refuerzos de Universitario, el argentino Caín Fara, señaló que estar en el cuadro crema significa el mayor desafío en su carrera.

Sobre todo porque sabe que en un club grande como la ‘U’ se vuelve prácticamente una obligación ganar todos los partidos.

“Es algo lindo venir a un club donde mis compañeros ya ganaron un tricampeonato y los objetivos van para el tetra; y sobre todo, hacer un gran papel en Copa Libertadores”, dijo.

“Sé que la obligación de este club tan grande es ganar todos los partidos, entonces es un desafío muy lindo, el mayor de mi carrera, y estoy preparado para asumirlo”, agregó el jugador que también pasó por clubes como Aldosivi, Deportivo Luqueño, Tigre, Emelec y Atlanta.

Fara realiza la pretemporada 2026 junto al resto del plantel dirigido por el español Javier Rabanal, en el complejo Campo Mar ‘U’.