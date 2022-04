En el Club de El Comercio tenemos en cuenta que al igual que tus seres queridos, las mascotas también son importantes en nuestras vidas, se vuelven parte de la familia y deseamos lo mejor para ellos(as), por eso Veterinaria Villarán con más de 35 años al servicio, otorga descuentos a toda la comunidad de suscriptores.

El beneficio consiste en hasta el 50% de descuento en los servicios de la veterinaria, y 20% en todo petshop y farmacia. Para acceder al beneficio, el suscriptor y/o beneficiario debe estar presente y mostrar su DNI en el local ubicado en Pasaje Villarán Mz U-11 Los Sauces. Además, deberá estar con sus pagos al día.

La promoción es válida con previa reserva telefónica llamando al número (01) 4481379 y/o por orden de llegada. Se sugiere previa cita. El descuento aplica sobre el precio que se indique según el tipo de raza y tamaño de la mascota y por cada servicio veterinario, la desparasitación es gratuita.

En esta oportunidad el beneficio no es válido para delivery pero no existe un máximo de visitas que pueda realizar el suscriptor durante la vigencia de la promoción. No esperes más y accede a todos los descuentos que te ofrece el Club de El Comercio.

