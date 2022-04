Como parte de nuestros beneficios por ser miembro de nuestra comunidad de suscriptores, también tenemos diferentes descuentos y ofertas con respecto a la categoría de entretenimiento. Por eso, ahora podrás disfrutar del 15% de descuento en las entradas para ver a Les Luthiers, el grupo de músicos, actores y humoristas argentinos que utilizan insólitos instrumentos fabricados por ellos mismos.

El viernes 3 de junio, Les Luthers se presentará en Plaza Arena del Jockey Club. No te pierdas de este gran espectáculo bajo el hilo conductor de ‘Radio Tertulia’ donde surgirán flamantes versiones de Las majas del bergantín (zarzuela náutica), Quién mató a Tom McCoffee (música en serie), Loas al cuarto de baño (obra sanitaria) o Pepper Clemens sent the messenger, nevertheless the reverend left the herd (ten-step), entre otras. Con respecto a las nuevas obras, estará Receta Postrera, un vals culinario interpretado con la “batería de cocina”, instrumento informal conformado por 11 sartenes y 6 ollas.

Cada suscriptor de El Comercio podrá contar con el 15% de descuento en todas las zonas, excepto Cultural. El descuento se aplica sobre el precio sin comisión. Para compras en la web, el suscriptor y/o beneficiario deberá ingresar a la web de Teleticket, seleccionar el evento, elegir la tarifa Club El Comercio y registrar su DNI (de ser necesario). En tanto, para el caso de compra presencial, el suscriptor deberá mostrar su documento de identidad. Además, en ambos casos deberán tener la condición de “Activos” (pagos al día).

Cabe indicar que cada suscriptor puede comprar como máximo 4 entradas y la promoción no es acumulable con otras. ¡No esperes más y adquiere tus entradas con este beneficio!

Sobre el grupo

En 2017 celebraron su 50 aniversario y, este mismo año, recibieron la máxima distinción que otorga el Congreso de la República Argentina: la ‘Mención de Honor Diputado Juan Bautista Alberdi’ y la ‘Mención de Honor Domingo Faustino Sarmiento’, además el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2017, por ser un “espejo crítico y un referente de libertad en la sociedad contemporánea”.

