Tecky Brains, la institución educativa online para niños y adolescentes, llegó al Club con un descuento exclusivo de hasta el 45%. Ahora cada uno de ellos podrá crear y emprender para el futuro a través de la fórmula STEAM y emprendimiento con una metodología inspirada en el Design Thinking.

El beneficio consiste en el 45% de descuento en clases grupales que inician en los meses de diciembre y enero, 5% de descuento en clases grupales que inician en febrero y 5% en clases individuales que comienzan en los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero.

Para acceder al beneficio el suscriptor deberá comunicarse al número 978 941 451 e indicar su tipo y n° de documento oficial al realizar la matricula. Cabe mencionar que el descuento del club no aplica en materiales de clase (kit).

Durante la vigencia de la promoción, el suscriptor podrá inscribirse en los cursos de manera ilimitada. En esta ocasión el beneficio no es retroactivo, es decir, si no se indica al momento de la inscripción, no podrá solicitarlo luego.

Nos dejes pasar esta gran oportunidad para desarrollar el potencial de tus hijos y llevarlos a lo más alto. Recuerda que siendo suscriptor tienes acceso a diferentes descuentos exclusivos.

