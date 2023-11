¿Qué tan importante ha sido el 2023 para la operación y qué resultados preliminares pueden compartirnos?

El 2023 era para nosotros el año de recuperación. Teníamos gran expectativa por lo que íbamos a desplegar en varios frentes; sin embargo, empezó con conflictos sociales y eso hizo que focalicemos mucho el manejo de crisis de determinadas zonas para varios clientes, sobre todo mineros y financieros.

Retomamos el segundo trimestre y hoy día estamos muy cerca al presupuesto, lamentablemente, no vamos a cumplir la meta, pero tenemos un crecimiento de 4% relevante para la coyuntura.

En paralelo, aprovechamos para desarrollar nuestro laboratorio de innovación ya no solo mirando todo lo que es tecnología para generar eficiencias y mejorar la experiencia del cliente, sino para explorar otros mercados.

La marca Hermes es una marca de reconocimiento y prestigio en el mundo de la seguridad y estamos muy entusiastass desplegando los esfuerzos para poder tener una proyección de diversidad de servicio.

¿Qué plazas están mirando y cuáles son las que generan más interés?

Hermes, geográficamente, cubre todo el país a partir de 18 sucursales. Nosotros siempre estamos explorando oportunidades de ampliarnos geográficamente, pero a la vez de entrar a un segmento que no hemos experimentado antes y queremos acompañar a la banca en inclusión financiera digital y ahí es que viene todo el despliegue de esfuerzos que estamos experimentando.

¿Cuál es la estrategia ahí, qué tipos de aliados son ustedes en este proceso de inclusión financiera?

Nosotros nos encargamos de toda la logística que requiere una institución financiera para poder atender los diferentes canales. En ese sentido, bajo el paraguas de seguridad y partiendo desde un sencillo que es Cyber Security y todas las apps que interactúan, demandan un backing de seguridad que nosotros estamos desarrollando en este momento.

Esa es la línea de negocio que está creciendo dentro de la compañía...

Es una línea de negocio nueva, recién la vamos a lanzar el próximo año, pero estamos bien entusiastas porque vamos participando en el mundo digital y eso facilita la inclusión financiera en todos los rincones del país.

Para el 2024 hay dos episodios, la economía que todavía no sabemos si se va a recuperar, que genera un impacto, y el segundo El Niño, que vuelve a poner en duda qué va a pasar con la cadena de suministros y rutas en el país, ¿qué contingencias están tomando al respecto?

Me alegra haber escuchado aquí a ministros y a distintos líderes empresariales sobre todos los planes a nivel de preparación, porque lo que tenemos que hacer es anticiparnos.

Estamos revisando todas las operaciones que tenemos en el norte, coordinando planes de contingencia con todos los lcientes de los diferentes sectores. Hermes atiende a 1.200 empresas de distintos sectores con distintas realidades y condiciones y ya tenemos planes determinados para accionar ante distintos escenarios, incluso el de catástrofe.

Como líder de la empresa han querido preservar el tema de género. Tienen proyectos muy ambiciosos y la participación de mujeres dentro de la organización ha crecido exponencialmente frente a años anteriores, ¿qué tanto ha crecido?

Es algo que nos hemos propuesto. El 2023 relanzamos nuestra estrategia con un propósito claro que es potenciar la seguridad en la sociedad y eso involucra dar oportunidades para todos. En la empresa decidimos tener una cuota a partir de un sistema de meritocracia, no impuesta, sino facilitar las condiciones para todos sin ningún tipo de discriminación.

Es así como hoy tenemos una diversidad de la cual estamos muy orgullosos, no solo en género, somos 40% mujeres, pero en composición de edades, de lugares de donde provienen cada uno, profesiones, nivel técnico y eso lo queremos desplegar porque creemos que hay un sistema que es posiblemente que se pueda escalar a otras empresas de seguridad. Y de hecho, en equidad de género nos hemos dado cuenta de que no solo como empresa podemos participar dentro y hacia el sector seguridad, sino también aliándonos con otras empresas.

Participamos activamente en Es Hoy, que es una asociación de líderes y empresas donde tenemos la convicción de que queremos trabajar de la mano con el gobierno para justamente facilitar oportunidades para todos.

Diarías que, además de oportunidades, es la capacitación para un rubro como en el que ustedes se manejan ¿Cuál es el trabajo interno que tienen con su propio personal?

Nosotros tenemos la convicción de que no damos trabajo, sino damos oportunidad de desarrollo. Cuando estamos haciendo el proceso de selección, lo que captamos son chicos jóvenes que no tienen experiencia laboral, que no tienen base educativa técnica, simplemente con el colegio completo pueden postular a Hermes y, a partir del momento que validamos valores y de dónde vienen, de qué familia, de qué comunidad, empezamos a sembrar en ellos conocimiento.

Y con mucho orgullo tenemos 3.200 historias maravillosas dentro de la empresa porque son chicos que entran recién a aprender y empiezan, a partir de todos los cursos que vamos dando en líneas de carrera establecidas, con condiciones transparentes para todos y donde hay un círculo virtuoso porque te vas quedando con la mejor gente que aspira a crecer y se siente orgulloso de la historia que hace y hay una dinámica muy bonita que se despliega en toda la empresa.