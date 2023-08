El último 13 de agosto, se publicó un decreto supremo modificando la conformación del comité de selección que elige a la terna de candidatos a la presidencia del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec). Sin embargo, esta medida ha causado preocupación desde la Academia Nacional de Ciencias, dado que se separa a los integrantes relacionados con la comunidad científica.

Situación

Para entender esta situación, es necesario explicar el contexto: desde junio de 2021, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) elige al titular del Concytec de una terna de candidatos seleccionados por concurso público.

Justamente, esta terna de candidatos pasa por la evaluación de un comité de selección constituida por cinco integrantes: el secretario de Gestión Pública que funge de representante de la PCM y preside el comité, el viceministro de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación, el presidente ejecutivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) y dos integrantes de la Comisión Consultiva de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Con el decreto supremo publicado este 13 de agosto de este año, la conformación de cinco miembros pasa a ser de tres integrantes: dos miembros que propone el titular de la PCM, siendo uno de ellos el presidente del comité de selección y quien tiene el voto dirimente, y un tercer miembro propuesto por Servir.

“De esta manera, [la elección de candidatos] pasa a ser exclusivamente de la PCM y lo más probable es que la elección acabe siendo un desastre. Restringir un comité de selección a funcionarios públicos que, en principio, no entienden del área de ciencia y tecnología me parece extremadamente temerario”, sostuvo César Camacho, presidente de la mencionada Comisión Consultiva y director de la Escuela de Matemática Aplicada de la Fundación Tulio Vargas en Río de Janeiro, en Brasil.

Motivo

Justamente, Camacho mencionó el último concurso público, en el que se presentaron 29 postulantes y solo fueron seleccionados dos para estar en la terna a ser elegida por la PCM. El resto de candidatos no cumplieron los requisitos mínimos en el conocimiento sobre temas de ciencia y tecnología, agregó.

Y es que por este resultado, la PCM, en el decreto supremo, indicó que resulta necesario reconformar el comité de selección de la terna de candidatos, con el objetivo de “alcanzar mayores niveles de eficacia y eficiencia” en este proceso.

“Si de 29 candidatos apenas hay dos [elegibles], entonces el peligro de elegir a alguien que no sea calificado para el cargo es enorme”, indicó Camacho, señalando que se corre el riesgo de bajar la valla de evaluación con el objetivo de tener más opciones en la terna de candidatos.

En ese sentido, la Academia Nacional de Ciencias, en su comunicado del 15 de agosto, indicó que la PCM no eligió de entre dos finalistas al presidente del Concytec porque no se había logrado la terna -que es de tres personas-. Por ello, esa institución expresó su extrañeza que en vez de modificarse la conformación del comité de selección, la PCM no haya mejorado el diseño del proceso de selección.

“Resulta poco claro cómo la exclusión de los científicos del Comité de Selección podría mejorar el proceso y alcanzar el resultado deseado. Esperamos que la PCM reconsidere esta situación e incluya nuevamente a la comunidad científica en la composición del comité de selección”, añadió.

Según Camacho, el riesgo que se genera a las ciencias, con la modificación realizada, es de causar un “atraso de muchos años”, debido a un bajo financiamiento para este campo y el cual puede terminar siendo mal administrado.

“El Perú no invierte mucho en ciencia, es uno de los países que en América Latina invierte menos en ciencia y tecnología. Si esos recursos no son administrados apropiadamente y con criterios realmente científicos, lo más probable es que se provoque un desperdicio de recursos y que el Perú no consiga progresar científicamente. El progreso científico implica también el progreso del país”, acotó.