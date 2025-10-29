Rafael Vega, profesional con más de 15 años de experiencia en consumo masivo, y con un MBA por el PAD de la universidad de Piura, liderará el crecimiento y posicionamiento de AJE Perú como nuevo Country Manager.

En este cargo, Vega asumirá la responsabilidad de liderar la estrategia de crecimiento y posicionamiento de la compañía en el país, promoviendo la innovación, transformación y consolidación de la marca.

A lo largo de su trayectoria, Vega se ha destacado por su capacidad para impulsar la rentabilidad, la transformación organizacional y el crecimiento sostenible. Ha liderado equipos comerciales, de marketing y operaciones en reconocidas compañías del sector, demostrando una gestión orientada a resultados y desarrollo de talento.

En su nuevo rol, Rafael tendrá como objetivo fortalecer las relaciones con stakeholders estratégicos, medios de comunicación, gremios, instituciones públicas y aliados comerciales.

De esta manera, asegura una gestión transparente y colaborativa que impulse los objetivos de AJE Perú.