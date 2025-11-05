Empresas que Transforman: el valor compartido como respuesta a la informalidad y motor del desarrollo

Durante el panel “Empresas que Transforman: estrategias de valor compartido para generar bienestar”, realizado en el marco del CADE Ejecutivos 2025, se destacó cómo el valor compartido permite generar impacto económico y social al mismo tiempo.

Los panelistas Luis Alfonso Carrera, gerente central de Empresas y Corporaciones del Banco de Crédito del Perú (BCP), y Luis Gallegos, gerente central de Negocios de Caja Arequipa, compartieron sus experiencias sobre cómo las grandes instituciones financieras pueden contribuir al desarrollo de las mypes a través de la inclusión y la educación financiera.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Carrera subrayó la relevancia de las micro y pequeñas empresas en la economía nacional, recordando que representan el 99% del tejido empresarial y generan el 86% del empleo privado, aunque más del 80% sigue siendo informal.

“No puede haber una empresa próspera en un país que no prospera. Por eso, desde el BCP impulsamos el programa ‘Empresas Aliadas por la Educación’, que lleva educación e inclusión financiera a las Mypes que trabajan con nuestros clientes corporativos. Con estas acciones, hemos impactado a más de tres millones de peruanos y logrado la inclusión financiera de un millón de personas”, afirmó.

Por su parte, Gallegos sostuvo que la cercanía territorial y el conocimiento directo de las comunidades permiten identificar las verdaderas brechas de las mypes. “Estamos presentes en las 25 regiones del país. Sabemos que la inclusión financiera no solo significa acceso a crédito, sino también independencia económica y desarrollo personal”, señaló.

Destacó la necesidad de integrar la sostenibilidad ambiental al financiamiento: “Los microagricultores ahora incorporan prácticas de reforestación y cuidado ambiental junto al crédito. La inclusión debe ir de la mano con la conciencia climática”, dijo.

Asimismo, señaló que Caja Arequipa ha desarrollado soluciones que responden directamente a las necesidades de sus clientes. Entre ellas, mencionó un seguro de protección integral que cubre temporalmente los pagos de los microempresarios ante enfermedades, y programas como Fuerza Mujer, que ofrece créditos y capacitación financiera a emprendedoras rurales y periurbanas.

“El 52% de nuestra cartera está conformada por mujeres, lo que demuestra que la inclusión financiera es también una herramienta de independencia y desarrollo personal”, señaló.

Ambos coincidieron en que el valor compartido no es filantropía, sino una forma moderna y sostenible de hacer empresa, que genera beneficios tanto para los negocios como para la sociedad. Para Carrera, el gran reto del país es reducir la informalidad a través del conocimiento, mientras que Gallegos enfatizó que la competitividad requiere empoderar a las mujeres y a los emprendedores rurales como agentes de cambio.

El panel cerró con una invitación a seguir construyendo un entorno empresarial que combine crecimiento económico, inclusión social y sostenibilidad, reafirmando el rol del sector privado en el progreso del Perú.

Premiación Empresas que Transforman 2025

El encuentro culminó con la entrega del Reconocimiento Empresas que Transforman 2025, impulsado por IPAE Acción Empresarial, Grupo RPP y la Fundación Frida y Manuel Delgado Parker, que reconoce a organizaciones cuyo modelo de negocio genera impacto positivo en la sociedad.

Alicorp recibe el Gran Premio Empresas que Transforman 2025 durante el CADE Ejecutivos, por la iniciativa “Aliados de tu Desarrollo”.

En esta edición, Alicorp fue galardonada con el Gran Premio Empresas que Transforman por su programa “Aliados de tu Desarrollo”, una iniciativa que fortalece la competitividad de miles de emprendedores del país —bodegueros, panaderos y pequeños comerciantes— a través de capacitaciones, herramientas digitales y alianzas con instituciones académicas como la Pontificia Universidad Católica del Perú – Centrum.

“Este reconocimiento confirma que la sostenibilidad no es un proyecto paralelo, sino la manera en que hacemos negocios, de la mano con nuestros aliados: clientes, proveedores y comunidades”, expresó Malena Morales, representante de Alicorp, al recibir el galardón.

Asimismo, fueron reconocidas otras 23 iniciativas empresariales que destacan por su impacto en inclusión, sostenibilidad y desarrollo social, entre ellas proyectos de BCP, Caja Arequipa, Financiera Confianza, Rímac, Interbank, Entel, Inkalpaca, Textil del Valle y Universidad Norbert Wiener, entre otras.