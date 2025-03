Entre el 2023 y el 2026, el gobierno adjudicará US$ 35 mil millones en proyectos. La cifra es igual a la acumulada por Proinversión en 20 años, entre 202 y 2022, anunció el ministro de Economía, José Salardi, durante la presentación de la “Cartera de Inversión 2025 – 2026″.

Entre el 2022 y el 2024, en el país se adjudicaron 243 proyectos que involucraron inversiones por más de US$ 46 mil millones. Unos 138 proyectos se hicieron realidad vía Alianzas Público- Privadas (APP), por un monto de US$ 35,8 mil millones; y 105 por Proyectos en Activos (PA), por un monto de US$ 10,7 mil millones, dijo Salardi.

Durante el 2024, el monto de los proyectos adjudicados por APP y PA fue de US$ 8.956 millones, cuatro veces lo obtenido en el 2023 (US$ 2.332 millones) y, la meta hacia el 2025 es de US$ 8.366 millones.

“En el periodo 2023 – 2024 se adjudicaron cerca de 30 proyectos. Lo importante es que son multisectoriales. Vemos proyectos en el ámbito de electricidad, en telecomunicaciones, transporte, agua y saneamiento, salud, entre otros”, dijo Salardi.

Metas APP y PA 2025 - 2026

La meta actualizada APP y PA al 2025 tiene hasta 34 proyectos a ser adjudicados de los cuales 12 son de saneamiento, salud y educación, por US$ 2.450 millones. El más representativo de este grupo es el PTAR Trujillo. Además, hay nueve proyectos de transporte por US$ 2.994 millones, destacando la Longitudinal de la Sierra Tramo 4.

Asimismo, se registran cinco proyectos inmuebles y turismo por US$ 2.524, siendo el más representativo el Parque Industrial de Ancón, y ocho proyectos de electricidad por US$ 401 millones, con el Grupo 3 del Plan de Transmisión 2023 - 2032 como el más importante.

En tanto, la meta actualizada APP y PA 2026 tiene hasta 46 proyectos, de los cuales 17 son de transportes y comunicaciones por un monto de US$ 5.830 millones, con el Tercer Grupo de Aeropuertos como el más representativo; y 10 proyectos de salud y saneamiento por US$ 1.334 millones, siendo el Hospital Hipólito Unanue el más importante.

ENCUENTRA EN ECONOMÍA | Cajamarca podría convertirse en la primera región productora de cobre

Se consideran también cuatro proyectos de educación por US$ 356 millones, siendo el más representativo los Colegios en Riesgo (CER) de Villa María del Triunfo y 15 proyectos de hidrocarburos y electricidad por US$ 752 millones, con la distribución de gas natural en Arequipa, Moquegua y Tacna como el más representativo.

El director Ejecutivo de Proinversión, Luis Del Carpio, calificó como sin precedentes el avance de la gestión. “Hemos adjudicado en el 2023 y 2024 30 proyectos por más de US$ 11 mil millones. Esta cifra tendría que encontrar su precedente más reciente en el 2014″, dijo.

Además de esos casi 80 proyectos, trabajarán en varios frentes para sacar adelante nueve adendas por US$ 9.465 millones para ampliar la Línea 1 del Metro de Lima, el Sistema de Transporte de Gas Natural por Ductos, Segundo Grupo de Aeropuertos, el Terminal Portuario Muelle Norte y Sur del Callao, el Terminal Portuario de Matarani, la Distribución de Gas Natural por Red de Ductos en Lima y Callao, la Red Vial N°6 y el Ferrocarril del Centro.

En provincias, la estructuración y adjudicación de 13 proyectos adicionales en APP agregarán US$ 19.300 millones de inversión en las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima, 10 teleféricos en Áncash, Cusco, Lima, Puno, Moquegua, San Martin y el Ferrocarril Marcona-Andahuaylas.





Déficit fiscal

Consultado por cómo va a impactar el déficit fiscal en la promoción de las nuevas inversiones y en qué medida el escenario económico actual podría modificar las expectativas de crecimiento en el corto y mediano plazo, Salardi anotó que se estaría trabajando para revertir la situación de los dos años previos en que no se cumplió con la meta de déficit fiscal.

“[Este año] la regla fiscal está planteada para 2,2%. Vamos a trabajar intensamente para lograr ello. Este año hay un trabajo bien planteado para poder ir en esa línea, incluso también en el horizonte de que la economía crezca 4%”, dijo.

Además, agregó que, si bien en este momento existe incertidumbre por la situación arancelaria que se plantea en Estados Unidos con algunas economías, en el Perú se apuesta por una fuerte dinámica interna y la confianza del sector privado y el shock de desregulación que se propone implementar.

Salardi afirmó también que las últimas encuestas de expectativas empresariales van mejoranddo, lo que les permite augurar un escenario positivo para este año, con lo que sostienen su proyección de crecimiento de un 4% del PBI.

“El rol de Proinversión será muy activo e importante, porque si vemos todo el paquete de proyectos que presentamos, son proyectos que le van a cambiar la cara al país los próximos años por el impacto que van a tener en las diferentes regiones y porque son multisectoriales y van a cerrar brechas”, agregó.