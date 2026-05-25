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Un total de 182 buques han logrado atravesar el estrecho en los últimos seis días con autorización de la Armada iraní, que mantiene parcialmente bloqueado el paso desde el inicio de la guerra con Israel y Estados Unidos el 28 de febrero. (Foto: EFE)
Un total de 182 buques han logrado atravesar el estrecho en los últimos seis días con autorización de la Armada iraní, que mantiene parcialmente bloqueado el paso desde el inicio de la guerra con Israel y Estados Unidos el 28 de febrero. (Foto: EFE)
Por Agencia EFE

Los contratos de futuros del petróleo intermedio de Texas (WTI) caían este lunes cerca de 5%, hasta los 91,73 dólares por barril, después de que la Guardia Revolucionaria iraní informara de que 32 buques atravesaron el estrecho de Ormuz en las últimas 24 horas tras obtener su autorización.

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