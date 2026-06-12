El precio del dólar para este viernes 12 de junio cotiza en S/3,3835 con una baja de 0,24% respecto al día anterior, informó Bloomberg.

Cabe precisar que con el paso de las horas, el dólar puede variar debido a diversos factores como la oferta y demanda en el mercado, las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, precios de commodities, la inflación, el desempeño de la economía global y la coyuntura política.

¿En cuánto cerró el dólar el jueves 11 de junio?

El tipo de cambio cerró la sesión en S/3,391, nivel por debajo del cierre previo de S/3,410. La jornada estuvo marcada por un mayor apetito por riesgo en los mercados internacionales, lo que favoreció el desempeño de las monedas emergentes de la región.

Según Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista, los mercados globales subieron con fuerza al mediodía luego de que el presidente Donald Trump anunciara la cancelación de ataques contra Irán previstos para esta noche. La noticia provocó una caída cercana al 4,0% en los precios del petróleo.

“El dólar global (DXY), que operaba con ganancias durante las primeras horas de la sesión, revirtió a pérdidas tras el anuncio presidencial en Estados Unidos, escenario que llevó a apreciar las monedas emergentes de la región, entre ellas el sol peruano”, explicó el especialista.