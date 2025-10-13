Comercio exterior chino supera expectativas de septiembre pese a aranceles de Trump

El comercio exterior de China creció en septiembre a un ritmo más acelerado de lo previsto, en medio de temores de escalada en una guerra arancelaria entre Pekín y Washington, según cifras divulgadas el lunes.

Las exportaciones chinas subieron 8,3% interanual en septiembre, indicó la Administración General de Aduanas, por encima de un pronóstico de la agencia Bloomberg, de 6,6%.

Las importaciones subieron 7,4%, según las cifras, muy por encima del pronóstico de Bloomberg, de 1,9%.

Los datos son una señal alentadora para la economía china, que en los últimos años ha enfrentado un persistente declive de gastos.

Las exportaciones a Estados Unidos, el principal mercado consumidor del mundo, subió el último mes a US$34.300 millones, según los datos.

La cifra marcó un incremento de 8,6% desde los 31.600 millones de dólares de agosto.

El fin de semana se dispararon las preocupaciones de un agravamiento de la guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo, luego de que el presidente Donald Trump amenazara con imponer aranceles adicionales de 100% a las importaciones chinas.

Pekín calificó la amenaza estadounidense de “un típico ejemplo de doble moral”.

Trump pareció más conciliador el domingo al escribir en redes sociales que su país “quiere ayudar a China, no perjudicarla".