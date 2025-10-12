Trump dice que “Estados Unidos quiere ayudar a China, no perjudicarla”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este domingo que su país “quiere ayudar a China, no perjudicarla”, después de que el Ministerio chino de Comercio acusara hoy a Washington de hacer descarrilar el diálogo comercial entre ambas potencias.

“No se preocupen por China, ¡todo estará bien! El respetado presidente Xi acaba de pasar un mal momento. No quiere una depresión para su país, y yo tampoco. ¡Estados Unidos quiere ayudar a China, no perjudicarla!“, escribió Trump en su red social, Truth Social.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Por su parte, el Ministerio chino de Comercio aseguró este domingo que las “amenazas obstinadas de elevar los aranceles no son la forma correcta de llevarse bien con China”.

Un portavoz de esta cartera afirmó en un comunicado que las “contramedidas” anunciadas esta semana por Pekín, que incluyen nuevas restricciones a la exportación de tierras raras y productos relacionados con su procesamiento, “son actos necesarios de defensa pasiva para preservar los legítimos derechos e intereses de las empresas e industrias chinas».

“Esperamos que EE.UU. reconozca su error, avance con China en la misma dirección y regrese al camino del diálogo y las consultas”, aseveró el vocero, y advirtió de que si Washington insiste en tomar el camino erróneo, Pekín “adoptará medidas resueltas” para protegerse.

“Creo que estaremos bien con China (…) Creo que lo solucionaremos", declaró Trump en el Air Force One, rumbo a Oriente Medio, tal cual recogió EFE.

Trump anunció que impondrá a partir del 1 de noviembre aranceles del 100% a los productos chinos y también ordenó más controles de exportación a softwares de China en respuesta a las nuevas medidas anunciadas esta semana por Pekín.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Quantico, Virginia, el 30 de septiembre de 2025. (Foto de Jim WATSON / AFP) / JIM WATSON

Aunque China y EE.UU. habían acercado posturas en los últimos meses mediante cuatro rondas de negociación, los niveles de hostilidad se han disparado de nuevo en la última semana, poniendo en peligro una eventual reunión de los líderes de ambos países a finales de octubre en la cumbre de la APEC que se celebrará en Corea del Sur.

Trump y el presidente chino, Xi Jinping, mantuvieron el pasado 18 de septiembre una llamada telefónica en la que aprobaron un acuerdo preliminar para permitir a TikTok seguir operando en Estados Unidos y acordaron verse en dicho foro.