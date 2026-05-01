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El retiro tras acusaciones de falta de apoyo alemán en el conflicto con Irán y cuestionamientos de Trump sobre la situación económica de su aliado estratégico. Foto: Watson / AFP
El retiro tras acusaciones de falta de apoyo alemán en el conflicto con Irán y cuestionamientos de Trump sobre la situación económica de su aliado estratégico. Foto: Watson / AFP
/ JIM WATSON
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retirará 5.000 soldados estadounidenses de sus bases en Alemania, de acuerdo con altos funcionarios del Pentágono, que fueron citados por diversos medios locales este viernes.

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