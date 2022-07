La oferta de Elon Musk para comprar Twitter por US$ 44.000 millones está al borde del colapso, después de que el director general de Tesla enviara una carta al consejo de administración de Twitter en la que dice que cancelará la adquisición.

Twitter no ha respondido a un mensaje enviado en busca de comentarios. No está del todo claro si el consejo de administración de Twitter aceptará los US$ 1.000 millones de la comisión por cancelación o si habrá una batalla judicial por el acuerdo.

La posible ruptura del acuerdo es sólo el último giro en la saga entre el hombre más rico del mundo y una de las plataformas de redes sociales más influyentes. Gran parte del drama se ha desarrollado en Twitter mismo, donde Musk —que tiene más de 95 millones de seguidores— ha lamentado que la empresa no esté a la altura de su potencial como plataforma para la libertad de expresión.

En una carta enviada a la Comisión de Valores, Musk afirmó que Twitter “no ha cumplido con sus obligaciones contractuales” en torno al acuerdo; en concreto: dar a Musk suficiente información para “hacer una evaluación independiente de la prevalencia de cuentas falsas o de spam en la plataforma de Twitter”.