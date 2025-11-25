Mario Potestá Martínez es el nuevo gerente general de Rimac

El Directorio de Rimac oficializó el nombramiento de Mario Potestá Martínez como gerente general de la compañía, cargo que venía desempeñando de manera interina desde el 1 de septiembre.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

La designación fue comunicada a través de un hecho de importancia, en el que la aseguradora destacó la gestión de Potestá durante su periodo interino y su liderazgo en procesos estratégicos clave.

Rimac informó que el ejecutivo es administrador de empresas por la Universidad de Piura y cuenta con posgrados en Negocios Internacionales y Gestión de Servicios por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.

Potestá acumula más de 40 años de experiencia en la industria aseguradora y más de dos décadas en Rimac. Antes de asumir la gerencia general, lideró la Vicepresidencia Ejecutiva de la División de Seguros Empresariales.

Además de su nuevo rol, preside los directorios de Rimac EPS, Clínica Internacional y Cuida Farma. Asimismo, posee certificaciones internacionales en seguros, reaseguros y gestión de riesgos obtenidas en Alemania, México, España y Suiza.