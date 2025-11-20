Las exportaciones de productos tradicionales alcanzaron los US$6.304 millones en septiembre de 2025, lo que significó un crecimiento del 26,8% interanual, principalmente por las mayores exportaciones mineras en 29,1%, informó el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Estas últimas fueron impulsadas por el alza en los precios del oro y el cobre, que aumentaron 42,6% y 17,2%, respectivamente; y por los mayores volúmenes de cobre (10,3%), principalmente concentrados.

Adicionalmente, el BCRP observó mayores envíos de productos pesqueros con un crecimiento interanual de 54,2% explicado principalmente por el aumento de las ventas de harina de pescado.

Las exportaciones tradicionales agrícolas, con un incremento interanual de 55,3%, fueron favorecidos por los mayores precios del café en el mercado internacional.

Asimismo, en lo que va del año, el valor exportado de productos tradicionales creció 17,5% frente al mismo periodo del año anterior, alcanzando los US$47.877 millones, favorecido por los mayores precios que se acrecentaron en 18,6%.