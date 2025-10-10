La Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (Codip) y la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) se pronunciaron ante los recientes acontecimientos políticos del país, expresando su respaldo a la estabilidad institucional, la defensa del Estado de derecho y la continuidad democrática.

A través de un comunicado en conjunto, los gremios exhortaron a las autoridades y actores políticos a actuar “con responsabilidad, dentro del marco de la Constitución”, garantizando la realización de las próximas elecciones con transparencia y respeto a la voluntad popular.

Asimismo, destacaron la necesidad de que el presidente constitucional convoque a un gabinete ministerial de unidad nacional, conformado por profesionales con capacidad técnica, experiencia en gestión pública y una visión orientada al bienestar ciudadano. “Es fundamental priorizar el trabajo coordinado y la estabilidad política”, enfatizaron.

Los representantes del sector inmobiliario y construcción también solicitaron al nuevo Poder Ejecutivo asumir con urgencia la lucha contra la inseguridad ciudadana, proponiendo una estrategia integral que permita restablecer la confianza social.

En esa línea, subrayaron la importancia de preservar la estabilidad y la predictibilidad económica, con el fin de asegurar la continuidad de la inversión privada a largo plazo. “Es crucial garantizar el uso eficiente y transparente de los fondos públicos, como base para el desarrollo nacional”, señalaron.

Finalmente, tanto Codip como Capeco reiteraron su disposición a colaborar con las autoridades en la búsqueda de soluciones que impulsen el crecimiento ordenado, la generación de empleo formal y el desarrollo urbano sostenible del país.