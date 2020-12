Conforme a los criterios de Saber más

Las noticias sobre la caída y posterior recuperación de la rentabilidad que ofrecen las AFP motivaron una preocupación más activa de Raúl Zavaleta sobre sus ahorros para la jubilación.

Ello lo llevó también a percatarse con más cuidado sobre el monto que pagaba a su AFP por administrar sus aportes. Si bien tenía certeza de que lo hacía, no tenía claridad sobre cuál era el porcentaje ni cuándo se efectuaba el descuento.

“En mis boletas de pago figuraba el monto que se iba a la AFP y con ello estaba tranquilo. Después, la AFP me mandaba mi estado de cuenta confirmando que sí se efectuó el aporte. No fue hace mucho que recién me puse a revisar el tema de las comisiones”, comenta.

La administradora de sus ahorros para la jubilación le aplica el sistema de comisión mixta. Investigando un poco más, pudo percatarse que no es el único sistema que funciona. “Fue ahí que me entró la duda sobre si ese cobro varía en el tiempo a nuestro favor o no”, agrega.

Una menor comisión

Elio Sánchez, superintendente adjunto de AFP de la SBS, explica que fue hace una semana que se realizó una nueva licitación de afiliados donde las AFP presentaban sus ofertas mejoradas para el cobro de la comisión mixta, que consta de dos componentes.

Comisiones que cobran las AFP. (Fuente: SBS - Asociación de AFP / Infografía: Jean Izquierdo)

“Con la última licitación llevada a cabo el 18 de diciembre, la comisión mixta, en su componente saldo, se ha visto reducida, pasando de 0,82% a 0,79%, mientras que el componente sobre la remuneración es de 0%”, explica. Es AFP Integra la que ganó la licitación con dicha oferta que aplicará a todos sus afiliados bajo comisión mixta desde junio del 2021.

En este punto es importante precisar que el segundo esquema de comisión vigente que utilizan las AFP es aquel que aplica el cobro únicamente sobre la remuneración del trabajador.

Si el afiliado ha optado por este y no por el mixto, el porcentaje de la comisión es otro. Según figura en el portal de la SBS, dicho cobro varía entre 1,47% y 1,69% mensual, dependiendo de cada AFP.

Nuevos afiliados

Al ganar la licitación, AFP Integra también recibirá a todos los nuevos trabajadores que opten por el sistema privado de pensiones. Ello por un plazo de dos años contados desde junio del 2021.

Aldo Ferrini, gerente general de Integra, explica que el nuevo trabajador no debe realizar proceso alguno. “Es la empresa que lo contrata la que debe realizar la afiliación; el trabajador solo debe informarle su decisión de optar por el sistema privado de pensiones”, agregó.

Los nuevos afiliados podrán gozar del nuevo esquema de comisión mixta que ofrece Integra tras la licitación. ¿Pueden los afiliados de otras AFP aprovechar dicha propuesta de comisión?

Según explica Ferrini, el afiliado tiene la opción de trasladarse de AFP si así lo desea, a través de canales digitales con una solicitud sencilla. “Lo que no puede es cambiar de comisión. Si estás en comisión mixta en otra AFP, puedes pasar a Integra. Si estás en comisión sobre flujo, no puedes pasarte a la comisión mixta de Integra”, acotó.

Elio Sánchez, superintendente adjunto de la SBS, agrega otro dato importante: “Los nuevos afiliados que se incorporen a la AFP ganadora de la licitación deberán permanecer en ella por dos años. Sin embargo, podrán traspasarse a otra luego que cumplan 180 días calendario y siempre que la rentabilidad neta de comisión por tipo de fondo de la AFP adjudicataria sea menor al comparativo del mercado”.

Los expertos

“A través de los procesos de licitaciones se muestra que los mecanismos de competencia han permitido una reducción inmediata en el pago del servicio que pagan los afiliados al sistema privado de pensiones”.

Elio Sánchez - Superintendente adjunto de la SBS

“En marzo, la situación era a todas luces preocupante, pero con el rebote y recuperación podemos decir que este año ha sido, contra todo pronóstico, bueno para la rentabilidad que ofrece el sistema”.

Aldo Ferrini - Integra AFP

