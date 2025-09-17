En tan solo un día, el dictamen que pasó por la Comisión de Economía, llegó al Pleno del Congreso para ser debatido. Con 110 votos a favor, 0 en contra y 5 abstenciones, se aprobó el octavo retiro de los fondos de la AFP y la modificación de la reforma de pensiones. El proyecto fue exonerado de segunda votación.

Víctor Flores, presidente de la Comisión de Economía, manifestó en conferencia de prensa que de todas maneras este dictamen, hoy mismo, pasará a ser debatido en el Pleno del Congreso.

“Lo más importante es que de manera unánime las bancadas hemos llegado a este buen puerto de asegurar el retiro de las 4UIT, que es lo que estamos esperando y también la población. Este era un tema pendiente y no podíamos hacer que se dilate. Hoy mismo pasará a ser debatido en el Pleno, estamos juntando las firmas para que hoy mismo entre en agenda en la noche”, dijo Flores tras la mañana de debate y aprobación por mayoría.

Antes de pasar al Pleno, en la Comisión de Economía del Congreso participaron el ministro de Economía, Raúl Pérez-Reyes, el Superintendente de Banca, Seguros y AFP, Sergio Espinosa, y la presidenta de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones, Ana Cecilia Jara. Si bien estas dos últimas entidades se han mostrado en contra de esta medida, lo cierto es que el Poder Ejecutivo y varias bancadas la respaldan.

La liberación de fondos será de hasta 4 unidades impositivas tributarias (UIT) equivalentes a S/21.400.