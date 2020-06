Hoy, desde las 3 de la tarde, la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso llevará a cabo una sesión extraordinaria para debatir –y posiblemente aprobar– el predictamen que establece congelar el pago de créditos para las personas naturales por un plazo de 120 días.

Se trata, una vez más, de una propuesta legislativa en el marco de la emergencia contraria a la postura del Ejecutivo. Fue el primer ministro Vicente Zeballos quien en conferencia oficial el pasado lunes mostró la preocupación del Gobierno sobre la medida.

“Si bien se entiende que [la propuesta] tiene legitimidad, no puede pasar por alto lo que significa para miles de ahorristas y pequeños ahorristas que tienen cifradas sus esperanzas en estos ahorros. Es sumamente delicado. Y además podrán generar un impacto en la economía”, afirmó.

Los gremios del sistema financiero y el regulador también han mostrado su discrepancia con la medida, puesto que eliminar el cobro de intereses afectará a los 10 millones de ahorristas del sistema financiero –entre bancos y cajas– que tienen una promesa de rentabilidad. El Legislativo planea avanzar con su propuesta. Sin embargo, en los últimos días ha decidido aplicar algunos cambios.

Las modificaciones

La congresista Cecilia García (Podemos Perú) confirmó que en la sesión de hoy se darán los últimos detalles a nuevas modificaciones en el predictamen. “Lo que estamos definiendo para modificar son los tiempos [de suspensión] y cuál será el monto de crédito que se verá beneficiado”, explicó en diálogo con El Comercio.

Lo mismo fue confirmado por la congresista de Alianza para el Progreso y vicepresidenta de la Comisión del Consumidor, Robertina Santillana. “Estamos modificando el predictamen. En mi opinión, pueden desaparecer las cooperativas [con esta medida]. Además, hay personas que pueden pagar sus préstamos, pero hay otras que no. Todo eso lo vamos a evaluar”, dijo. Para el presidente de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú (Asomif), Jorge Delgado, no existe lugar para medidas incluso si fueran acotadas. “Porque estas reprogramaciones ya se han dado. Y han sido autorizadas por la SBS”, comentó.

Jorge Mogrovejo, superintendente adjunto de Banca y Microfinanzas de la SBS, recordó que el sistema ha logrado reprogramaciones totales por S/135.000 millones para 8,8 millones de créditos. “En el caso de créditos de microempresa y pequeña empresa, el 70% del total de créditos ha sido reprogramado. En consumo, más de la mitad. La otra mitad son personas que han podido pagar”, explicó.

Recalcó que una norma de este tipo “ahogará a las entidades que dependen de estos créditos” y podría hacer que el sistema termine “siendo más concentrado, con cuatro bancos grandes y extranjeros”. “Esto afecta la estabilidad financiera y hace que la recesión sea más profunda y larga. ¿Qué país de la región o regulador ha dictado una norma así?”, acotó Mogrovejo.

La congresista Cecilia García contestó la anterior pregunta. “No podemos hablar de modelos en la región. No estamos toda la vida para copiar, también podemos innovar. La medida está sustentada técnicamente y no quebraremos el sistema financiero”, dijo. Para la líder de regulación financiera de EY Law, Ljubica Vodanovic, sí habría quiebras. “Las más grandes podrían superarlo, pero el microfinanciero se afectaría de manera particular. Las cajas, que tienen a los gobiernos locales en el accionariado, terminarán iniciando acciones legales por este tipo de normas”, dijo.

Desde la Federación de Cajas Municipales, Fernando Ruiz Caro dijo que ya se ha reprogramado el 70% de los créditos. “El 80% de nuestros clientes ya tiene este beneficio. Entonces no nos parece necesario que se den leyes de este tipo. Representan un riesgo para el sistema”, recalcó.

Una opinión no consignada

La Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú (Asomif) cursó una carta a la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso para dejar en claro que se estaba consignando la opinión de la asociación en el predictamen de manera errónea.

“Asomif está citada como que adjuntamos un informe. Pero no hemos enviado ningún informe a dicha comisión. Eso da a entender que los congresistas no han leído el predictamen. Porque han confundido los comentarios. Nadie ha observado eso”, comentó.

