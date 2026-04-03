Resumen

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La apertura forma parte de la estrategia de la marca por fortalecer su posicionamiento en el segmento premium . Crédito: Shutterstock
La apertura forma parte de la estrategia de la marca por fortalecer su posicionamiento en el segmento premium . Crédito: Shutterstock
Por Redacción EC

Dyson continúa fortaleciendo su estrategia de crecimiento en el Perú con la apertura de un nuevo córner en la tienda Falabella de Jockey Plaza.

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