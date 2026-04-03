Dyson continúa fortaleciendo su estrategia de crecimiento en el Perú con la apertura de un nuevo córner en la tienda Falabella de Jockey Plaza.

La inauguración se suma a su llegada oficial al Perú en diciembre de 2024, cuando abrió su primera tienda física en el centro comercial Jockey Plaza. Un año después, en 2025, incorporó un nuevo punto de contacto para sus consumidores dentro de la tienda Wynk de Real Plaza Salaverry

En este 2026 la compañía avanza en su expansión apostando por ubicaciones estratégicas en Lima y anuncia la apertura de un nuevo espacio de formato “corner” dentro de Falabella Jockey Plaza.

El corner ofrecerá el portafolio de Dyson en las categorías de Belleza y Hogar. En cuidado del cabello, estarán disponibles herramientas inteligentes como el multiestilizador Dyson Airwrap, la secadora Dyson Supersonic, la plancha Dyson Corrale y la alisadora Dyson Airstrait.

En hogar, el espacio incorporará aspiradoras inalámbricas como la Dyson V8, así como los modelos Dyson V12 Detect Slim Absolute y Dyson V15 Detect. La propuesta se complementa con los purificadores de aire HP09 y TP09.

La apertura forma parte de la estrategia de la marca por fortalecer su posicionamiento en el segmento premium mediante espacios que permiten exhibir y demostrar su tecnología en el entorno retail. El nuevo punto de venta brinda la oportunidad de experimentar los productos de primera mano, conocer sus funcionalidades a detalle y recibir asesoría personalizada, alineada a los estándares globales de la compañía.