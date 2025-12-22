Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
EIG adquiere el 49,87% de Transportadora de Gas del Perú
Resumen de la noticia por IA
EIG adquiere el 49,87% de Transportadora de Gas del Perú

EIG adquiere el 49,87% de Transportadora de Gas del Perú

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

EIG, a través de sus fondos de inversión gestionados, adquirió hoy una participación del 49,87% en al Canada Pension Plan Investment Board.

TgP opera los principales gasoductos de gas natural y líquidos en Perú, bajo una concesión a largo plazo, y abastece cerca del 40% de la generación eléctrica del país.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Maro Villalobos

Estamos muy satisfechos de concretar esta transacción e iniciar la próxima etapa de nuestra colaboración con TgP”, afirmó Matt Hartman, director global de infraestructura de EIG. “Nuestra prioridad es apoyar la excelencia operativa y la estabilidad a largo plazo de TgP, generando valor para clientes y grupos de interés en todo Perú”.

Acerca de EIG

EIG es uno de los principales inversores institucionales a nivel global en los sectores de energía e infraestructura, con US$ 24.300 millones en activos bajo gestión al 30 de septiembre del 2025.

Se especializa en inversiones privadas en energía y proyectos de infraestructura energética en todo el mundo. Durante sus 43 años de trayectoria, EIG ha invertido más de US$51.700 millones en el sector energético, participando en 421 proyectos o empresas en 44 países de seis continentes.

Entre sus clientes se encuentran planes de pensión, compañías de seguros, fondos de dotación, fundaciones y fondos soberanos de Estados Unidos, Asia y Europa. EIG tiene su sede en Washington, D.C., y oficinas en Houston, Londres, Sídney, Río de Janeiro, Hong Kong y Seúl.

Trump anuncia decisión de plataforma china

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC