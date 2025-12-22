Escucha la noticia
EIG adquiere el 49,87% de Transportadora de Gas del Perú
EIG, a través de sus fondos de inversión gestionados, adquirió hoy una participación del 49,87% en Transportadora de Gas del Perú S.A. (“TgP”) al Canada Pension Plan Investment Board.
TgP opera los principales gasoductos de gas natural y líquidos en Perú, bajo una concesión a largo plazo, y abastece cerca del 40% de la generación eléctrica del país.
“Estamos muy satisfechos de concretar esta transacción e iniciar la próxima etapa de nuestra colaboración con TgP”, afirmó Matt Hartman, director global de infraestructura de EIG. “Nuestra prioridad es apoyar la excelencia operativa y la estabilidad a largo plazo de TgP, generando valor para clientes y grupos de interés en todo Perú”.
Acerca de EIG
EIG es uno de los principales inversores institucionales a nivel global en los sectores de energía e infraestructura, con US$ 24.300 millones en activos bajo gestión al 30 de septiembre del 2025.
Se especializa en inversiones privadas en energía y proyectos de infraestructura energética en todo el mundo. Durante sus 43 años de trayectoria, EIG ha invertido más de US$51.700 millones en el sector energético, participando en 421 proyectos o empresas en 44 países de seis continentes.
Entre sus clientes se encuentran planes de pensión, compañías de seguros, fondos de dotación, fundaciones y fondos soberanos de Estados Unidos, Asia y Europa. EIG tiene su sede en Washington, D.C., y oficinas en Houston, Londres, Sídney, Río de Janeiro, Hong Kong y Seúl.
