El precio del dólar cerró la jornada en S/3,3720, según información del Banco Central de Reserva (BCR), en una sesión con sesgo a la baja favorecida por una mayor oferta de divisas del sector exportador. El mercado permanece a la expectativa del pronunciamiento de la Reserva Federal (Fed) previsto para este miércoles 16 de septiembre.

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“El dólar global avanzó levemente hacia la zona de los 99 puntos en el Índice del Dólar Estadounidense (DXY), mientras los inversionistas esperan el comunicado de la Fed. En paralelo, el Brent llegó hasta los US$109 por barril, elevando nuevamente las preocupaciones por inflación”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista. A su vez, el rendimiento del Treasury a 10 años superó el 5%.

En el mercado internacional, el cobre se mantuvo por encima de los US$6,60 por libra, brindando soporte a las economías mineras de la región. A nivel local, durante la segunda mitad de la jornada aumentó la oferta de dólares de corporativos y empresas del sector minero, absorbiendo la demanda de importadores. El BCR no requirió intervenir mediante ventas directas de dólares en el mercado spot.

“La atención también estará puesta en la reunión del Directorio del BCRP de este jueves 17 de septiembre, donde se mantiene el consenso de que la tasa de referencia permanezca en 4,25%”, agregó Huayta. Durante la jornada, el dólar abrió en S/3,3750, alcanzó un máximo de S/3,3770 y finalmente cerró en S/3,3720.

Mientras que Gianina Villavicencio, gerente de intermediación de Divisas en Renta4 SAB, explicó que durante la jornada el dólar se mantuvo estable, llevando a la moneda a un precio mínimo de S/3,3720 y máximo de S/3,3780. Además, en el mercado se negociaron US$280.5 millones a un precio promedio de S/3,3756 y hubo vencimientos de Swap Cambiario compra por S/400 Millones.

A nivel global el dólar ganó posiciones dado a que el repunte en los precios del petróleo intensificara las preocupaciones sobre la inflación y elevará los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. Finalmente, el DXY cotizó en 99,38 (+0,28%).