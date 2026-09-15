Durante la jornada, el dólar abrió en S/3,3750, alcanzó un máximo de S/3,3770 y finalmente cerró en S/3,3720. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)
Durante la jornada, el dólar abrió en S/3,3750, alcanzó un máximo de S/3,3770 y finalmente cerró en S/3,3720. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)
Por Redacción EC

El precio del dólar cerró la jornada en S/3,3720, según información del Banco Central de Reserva (BCR), en una sesión con sesgo a la baja favorecida por una mayor oferta de divisas del sector exportador. El mercado permanece a la expectativa del pronunciamiento de la Reserva Federal (Fed) previsto para este miércoles 16 de septiembre.

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