El Instituto Peruano de Economía (IPE) realizará el 6to Foro de Desarrollo Económico Regional Arequipa 2025, que tendrá lugar de forma presencial el jueves 23 y el viernes 24 de octubre en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA).

Este evento será un espacio de intercambio y análisis, orientado a debatir los logros alcanzados y los desafíos pendientes para el desarrollo económico de la región.

Bajo la coordinación conjunta con la Facultad de Economía de la UNSA y la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, el foro reunirá a reconocidos expertos y líderes del sector. Entre ellos, participarán: Elsa Galarza, profesora e investigadora de la Universidad del Pacífico, Luis Alfonso Carrera, gerente central de Clientes Empresariales y Corporativos del BCP, Carlos Gallardo, gerente general del IPE y María Elena Vergel, presidenta del Comité de Comercio de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa.

De igual forma, el IPE destacó dos eventos que se realizarán en el foro. El primero es una Charla magistral el jueves 23 de octubre a las 10:00 a.m. que se llevará a cabo en el Auditorio Richard Webb de la UNSA, donde se profundizarán temas clave sobre el desarrollo regional.

Luego, se llevará a cabo el evento Clase de economía pública, el viernes 24 de octubre a las 10:00 a.m., donde Paola Herrera, economista senior del IPE, impartirá una clase especializada en economía pública en el mismo auditorio.