El gobierno peruano no renovará el contrato de concesión del proyecto Olmos, ubicado en la región de Lambayeque, con la Concesionaria Trasvase Olmos S.A. (CTO), subsidiaria de Novonor Participación e Inversiones (NPI), que forma parte del Grupo Novonor (antes Odebrecht).

El anuncio se dio este jueves por parte del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, quien enfatizó que no hay garantías para renovar el contrato de concesión, que vence en septiembre del 2025.

“No se va a renovar ese contrato, es categórico, porque no hay condiciones y porque en el Estado Peruano y en el Gobierno de la presidenta no nos casamos con la corrupción, ni con Odebrecht ni con ninguna de sus empresas fachadas”, indicó Adrianzén.

De esta manera, el premier ratificó las declaraciones del ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, quien en octubre del 2024, señaló que la empresa Trasvase Olmos, había pedido formalmente al Gobierno Regional de Lambayeque una prórroga de diez años en su contrato de concesión.

No obstante, Manero sostuvo que se decidió no otorgar la prórroga, y a cambio, se buscará a un nuevo operador para que administre la infraestructura cuando finalice el contrato actual y que se convocará a una Asociación Público-Privada (APP) a través de un concurso nacional.