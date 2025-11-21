A partir de 1,196 encuestas en 12 ciudades y 5 macro-regiones del Perú, el estudio Destape Regional 2025 de la consultora de insights y marketing Consumer Truth, mostró que el ocio peruano oscila entre lo digital y lo comunitario: de Netflix y YouTube a las pichangas y polladas, el consumidor peruano busca equilibrar el disfrute individual con la vida colectiva, reinterpretando tradiciones y hábitos con un nuevo sentido de pertenencia.

Lo digital manda, pero no sustituye lo colectivo

Según el informe, 6 de cada 10 peruanos afirmaron que en los últimos tres meses su principal entretenimiento fue ver películas en casa vía televisión o plataformas como Netflix (64%), seguido por el consumo de podcasts y contenido en YouTube (56%). Este consumo digital ha democratizado el acceso al entretenimiento y se ha convertido en un placer cotidiano, compartido por jóvenes, adultos, mujeres y hombres de todos los Niveles Socioeconómicos (NSE).

Sin embargo, el estudio también reportó que las actividades comunitarias siguen teniendo un rol fundamental: pichangas entre amigos (34%), vóley barrial (26%), polladas y cilindradas (40%) y fiestas patronales (25%) son prácticas que mantienen viva la cohesión social.

Las polladas, en particular, han dejado de ser solo un recurso económico para convertirse en símbolos de identidad, integración y orgullo. “Las polladas no solo llenan ollas, también llenan corazones”, señaló Cristina Quiñones, CEO de Consumer Truth.

El estudio alerta también sobre las desigualdades en el acceso a espacios públicos de calidad. Mientras Lima y el Norte disfrutan de gimnasios al aire libre, playas y malecones, en regiones del Centro y Oriente hasta el 70% de la población reduce sus actividades comunitarias por falta de infraestructura adecuada.

Más allá de Lima

El Destape Regional 2025 también interpela al marketing limeño tradicional. Los patrones de ocio y consumo en regiones como el Norte (mar y playas como identidad), el Sur (viajes y festividades patronales) o el Oriente (conexión con la naturaleza y celebraciones comunitarias) revelan que el verdadero dinamismo de consumo ocurre fuera de la capital.

Para las empresas, esto implica oportunidades de expansión más allá de Lima, con propuestas de valor que integren cultura, identidad regional y experiencias compartidas “No solo es un destape regional, es un destape de prejuicios y un destape de oportunidades”, agregó Quiñones.