El precio del dólar cerró hoy en S/3,4425, avanzando 245 puntos respecto al cierre del día martes que se situó en S/3,4180, informó Renta4 SAB.

En esa línea, Jesús Flores Ríos, gerente comercial de intermediación de Divisas en Renta4 SAB, explicó que durante la jornada el dólar mantuvo una tendencia al alza, llevando a la moneda a un precio máximo de S/3,4460 y mínimo de S/3,4230.

Además, en el mercado se negociaron US$401 millones a un precio promedio de S/3,4339. Asimismo, hoy no se tuvo vencimiento en Swaps Cambiarios Venta.

Por otro lado, el Banco Central de Reserva (BCR) informó que el superávit comercial acumulado alcanzó los US$37.025 millones a enero de 2026, con un saldo mensual de US$4.622 millones, impulsado por el fuerte crecimiento de las exportaciones (+37,8%).

Este desempeño se explicó principalmente por mayores precios internacionales, mientras que las importaciones crecieron 5,1%, reflejando una demanda sólida de bienes de capital y consumo.