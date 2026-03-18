Resumen

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Durante la jornada el dólar mantuvo una tendencia al alza. (Foto: Agencia Andina).
Durante la jornada el dólar mantuvo una tendencia al alza. (Foto: Agencia Andina).
Por Redacción EC

El precio del dólar cerró hoy en S/3,4425, avanzando 245 puntos respecto al cierre del día martes que se situó en S/3,4180, informó Renta4 SAB.

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