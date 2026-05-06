La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) presentará este mes la declaratoria de interés del Terminal Portuario Internacional de Chimbote, adelantando su cronograma previsto y poder concretar uno de los proyectos portuarios más importantes del país.

El proyecto contempla un monto de inversión cercano a US$300 millones e incluye la modernización integral del muelle actual, la construcción de un muelle especializado para contenedores, modernas grúas pórtico y nuevos patios de almacenamiento.

Esta infraestructura permitirá que el terminal pase de movilizar 60 mil toneladas anuales a 550 mil toneladas y generar carga contenedorizada hasta por 450 mil TEUs en un escenario óptimo, en la medida que en los últimos 10 años en promedio sólo se ha movido 500 TEUs anuales, multiplicando así su capacidad operativa y fortaleciendo la conexión comercial del país con el mercado Asia-Pacífico.

“Ahora Proinversión tiene un rol más activo en acelerar proyectos estratégicos para el país. No solo promovemos inversiones, sino que intervenimos desde etapas tempranas para ordenar procesos, generar confianza y lograr que proyectos como Chimbote avancen más rápido y se conviertan en infraestructura real que impulse desarrollo y empleo”, señaló Luis Del Carpio, presidente ejecutivo de Proinversión.

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El Nuevo Terminal Portuario de Chimbote, ubicado en la bahía Ferrol, se proyecta como un puerto multipropósito que impulsará la actividad pesquera, agroindustrial y minera, además de fortalecer el eje portuario del norte y su articulación con corredores logísticos hacia la selva peruana. Durante su construcción, generará alrededor de 2 mil empleos directos e indirectos.