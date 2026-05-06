Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Esta infraestructura permitirá que el terminal pase de movilizar 60 mil toneladas anuales a 550 mil toneladas y generar carga contenedorizada hasta por 450 mil TEUs. Foto: Proinversión.
Esta infraestructura permitirá que el terminal pase de movilizar 60 mil toneladas anuales a 550 mil toneladas y generar carga contenedorizada hasta por 450 mil TEUs. Foto: Proinversión.
Por Redacción EC

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) presentará este mes la declaratoria de interés del Terminal Portuario Internacional de Chimbote, adelantando su cronograma previsto y poder concretar uno de los proyectos portuarios más importantes del país.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.