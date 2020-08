Las empresas que trabajan en el sector hidrocarburos pagaron al Estado peruano US$ 29 millones por concepto de regalías correspondiente a junio, lo que significó una caída de 49,2% con relación a similar mes del 2019 (US$ 56 millones), informó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

El gremio refirió que el monto reportado fue superior en 39,5% en comparación con las regalías que se abonaron en mayo, las cuales ascendieron a US$ 21 millones.

Los precio del petróleo se han mantenido oscilantes en los últimos meses debido al impacto de la pandemia del coronavirus, que ha deteriorado la demanda del crudo.

En la jornada de hoy, el barril de Brent del mar del Norte para entrega en octubre bajó 1,5% a US$ 44,40, mientras que en Nueva York el barril de WTI para entrega en setiembre cerró en US$ 41,22.

Según la SNMPE, el descenso en el monto de las regalías registrado en junio se debió principalmente a la fuerte caída de los precios internacionales del petróleo y a la menor producción de hidrocarburos reportada en el país desde inicios del 2020.

Las empresas del sector hidrocarburos que operan en Perú abonaron por la explotación de gas natural la suma de US$ 13,2 millones, por la de petróleo US$ 5.5 millones y US$ 9.8 millones por la producción de líquidos de gas natural.

